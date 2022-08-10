В среду, 20 августа, президент Украины опубликовал новое видеообращение к украинцам.

Основное из вечернего обращения Зеленского:

Президент сказал, что ВСУ не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области, где погибло 13 человек. По его словам, "эти удары доказывают, что нам нужно больше военной помощи". Зеленский считает, что вопрос "когда закончится война" зависит от количества потерь у России: чем их больше, тем быстрее удастся прекратить войну. Зеленский заявил, что завтра в Копенгагене открывается конференция министров обороны стран-партнеров Украины, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка оружием. Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний и говорил с президентами Ганы и ДР Конго.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.