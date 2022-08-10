Обстрелы Днепропетровской области и когда закончится война в Украине. Новое видео Зеленского
В среду, 20 августа, президент Украины опубликовал новое видеообращение к украинцам.
Основное из вечернего обращения Зеленского:
- Президент сказал, что ВСУ не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области, где погибло 13 человек. По его словам, "эти удары доказывают, что нам нужно больше военной помощи".
- Зеленский считает, что вопрос "когда закончится война" зависит от количества потерь у России: чем их больше, тем быстрее удастся прекратить войну.
- Зеленский заявил, что завтра в Копенгагене открывается конференция министров обороны стран-партнеров Украины, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка оружием.
- Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний и говорил с президентами Ганы и ДР Конго.
Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.
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