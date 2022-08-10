Семь человек погибло и шесть ранено в результате сегодняшнего обстрела Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, начавший расследование по данному факту.

По данным следствия, 10 августа 2022 года вражеская армия РФ обстреляла центральную часть города Бахмут.

Снаряды оккупантов попали в магазины, частные дома и многоэтажки, в результате чего погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

По предварительным данным, оккупанты в который раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган"

Полные данные относительно погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

Ранее Американский Институт изучения войны 10 августа опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары к юго-востоку от Северска и вокруг Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.