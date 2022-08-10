Утром в среду, 10 августа, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на севере Харьковской области противник наступал на поселок Уды. На юге - на Гусаровку со стороны Байрака. В первом случае атака отбита, во втором бои продолжаются.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также несколько безуспешных атак враг предпринял под Бахмутом: на Соледар, Спорное и Яковлевку.

По данным Генштаба, противник возобновил наступление на Пески, бои продолжаются.

Атаки на Авдеевку со стороны Минерального и Спартака были отбиты украинскими войсками.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

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