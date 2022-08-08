В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 августа, в которой говорится, что российские войска провели безуспешную попытку наступления в Запорожской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки в направлениях Бахмута, Зайцево, Вершины и Кодемы. На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в направлениях Авдеевки и Песок, но безуспешно. Западнее Донецка войска РФ пытались прорвать оборону в направлении Марьинки, но неудачно. В Запорожской области россияне безуспешно пытались атаковать в районе поселка Шевченко. Сегодня около 10 часов зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных противником из акватории Черного моря.

Ранее мы писали, что ВСУ сбили российские ракеты над Одесской и Черкасской областями. Из-за падения обломков пострадали люди.

Также "Страна" сообщала, что в ночь на 8 августа ВСУ поразили ракетами HIMARS пункты дислокации российских войск в Мелитополе. По данным мэра города Ивана Федорова, было уничтожено значительное количество военной техники и более 100 российских военных.