В ночь на понедельник, 8 августа, херсонские "власти", назначенные Россией, заявили об очередном попадании по Антоновскому мосту через Днепр.

Сообщается о пожаре и повреждении строительной техники (ранее на мосту проводился ремонт). Поэтому "возобновление движения откладывается".

В сети появились видео момента удара по Антоновскому мосту.

В ВСУ подтверждают, что ударили по Антоновскому и Каховскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщила представитель пресс-центра Cил обороны Юга Гуменюк.

"Отработан огневой контроль, который мы держали несколько суток назад на этом направлении и у него есть свои результаты. Попадания достаточно серьезные", — сообщила она в эфире телемарафона.

По мнению британской разведки, если переправа через Днепр окажется невозможной, то российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны. Это будет значительным военным и политическим провалом для России.

После удара ВСУ военные РФ восстанавливали Антоновский мост. Также они организовали временную переправу.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.