В понедельник, 8 августа, в Украине идет уже 166-й день войны с Россией.
В Донецкой области военные РФ пытаются продвигаться в районе Славянска и Бахмута, Авдеевки и Песок.
В Херсонской области идут бои в районе села Благодатное возле трассы на Николаев.
В Запорожской области продолжаются обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.
Подробнее об этом читайте в итогах за 7 августа.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
8 августа
09:20 В Славянске не будет отопительного сезона, коммунальщики занимаются консервацией коммуникаций.
"Управляющие компании готовят многоэтажный жилой фонд к зиме. Сливают воду, консервируют системы отопления. Некоторые уже справились на 100%. Другие - в процессе", - заявил мэр города Вадим Лях.
По его словам, консервация коммуникаций поможет сохранить их для того, чтобы использовать в будущем.
09:15 В Харьковской области из-за ночных обстрелов погибли двое мирных жителей.
Одна из ракет после часу ночи попала в частный дом в селе Печенеги, погибла 72-летняя местная жительница, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Также погибла 62-летняя женщина в Черкасских Тишках.
Еще трое человек госпитализированы.
09:00 На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки погибли 5 мирных жителей - 2 в Соледаре и по одному в Бахмуте, Марьинке и в Селидове.
Еще 17 человек ранены.
По данным "ДНР", в Донецке погибли трое гражданских в Петровском районе, еще 15 человек в разных районах города получили ранения.
08:53 Из-за резкого роста цен на газ миллионы домохозяйств в Германии не смогут покрыть расходы на отопление, считают в Немецком союзе квартиросъемщиков.
По словам главы организации Лукаса Зибенкоттена, из-за резкого роста цен на газ больше всего пострадают те, чьи доходы лишь немного превосходят порог, установленный на уровне госпособий.
"Речь идет о миллионах", - заявил Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.
В связи с этим он призвал провести реформу системы выплат вспомоществования на жилье, а также улучшить защиту от увольнения.
"Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия", - сказал Зибенкоттен.
По его мнению, получать подобные выплаты могли бы уже те, чей чистый месячный доход не превышает 5 000 евро на семью.
08:50 Сообщают о мощном ударе по неподконтрольной Горловке. Местные "власти" заявляют о погибшей женщине.
08:47 Херсонские "власти", назначенные Россией, подтверждают попадание по Антоновскому мосту через Днепр.
Заявляется о пожаре и повреждении строительной техники. Поэтому "возобновление движения откладывается" (ранее на мосту проводился ремонт).
08:37 Американские ведущие СМИ в последние дни активно публикуют мнения о том, что многие на Западе хотели бы склонить Украину к территориальным уступкам России. Чтобы остановить экономический кризис, вызванный войной.
Бывший советник Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs пишет, что угрозой "европейскому единству" может стать затишье на украинском фронте.
Это затишье "позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", пишет Точчи в статье под заглавием "Сможет ли Россия разделить Европу?"
То есть вывод очевиден - нельзя прекращать боевые действия.
Примерно о том же в недавней колонке для New York Times пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. Он обрушивается на "реалистов", требующих от Зеленского уступок Путину (среди таковых упоминаются Макрон и Киссинджер) и требует нарастить поставки оружия Киеву.
В общем, в части западного истеблишмента растут опасения, что другая его часть готова закончить войну на любых условиях, а не только победой Украины.
Видимо, отражением борьбы этих концепций и стали данные публикации.
08:18 Ночью ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS по пунктам дислокации российских войск на промышленных площадках Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, уничтожено значительное количество техники и личного состава противника.
"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", - пишет Федоров в Telegram.
В свою очередь в назначенной россиянами "администрации" города заявили, что российские системы ПВО отразили удар со стороны ВСУ.
08:15 Большая половина украинских регионов, среди которых и Киев, под угрозой ракетной атаки.
08:07 CNN публикует видеорепортаж о том, как украинцы едут на оккупированную территорию.
Такая возможность есть в Запорожской области.
В сюжете показывают размытую дождями дорогу под Васильевкой, на которой "дрифтуют" машины. Но интереснее беседы журналиста с людьми, которые хотят заехать на подконтрольные России территории.
Большинство опрошенных говорят, что едут забрать родственников из Херсона - родителей или бабушек с дедушками.
Но некоторые при этом везут на оккупированную территорию всю семью, включая маленьких детей. То есть, видимо, намерены там оставаться.
Также через линию разграничения проезжает много микроавтобусов, груженых товарами - например, бутылками "Пепси". Как признается водитель - для продажи на рынке.
08:06 Ночью был ракетный удар по Червоногригоровской громаде - между Никополем и Марганцем, на правом берегу Днепра.
Туда прилетели две авиационные ракеты Х-59. Пострадало местное агропредприятие и четыре складских здания.
"Обломками от ракет повреждены 10 жилых домов. Взрывной волной в здании насосной станции выбило окна. К счастью, люди не пострадали", - сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
08:05 Российские войска постепенно продвигаются в населенные пункты на западных окраинах Донецка, сообщает "Институт изучения войны" (США).
Проанализировав ролики из социальных сетей, эксперты делают вывод, что силы противника находятся уже в центральной части Песок и "продвигаются для закрепления контроля над населенным пунктом".
Судя по карте предполагаемых российских действий в Песках, составленной "Институтом", россияне уже в центральной части поселка и контролируют территории вокруг Свято-Иверского женского монастыря и дома культуры.
Эксперты пишут, что, по ряду данных, российские войска продвигаются в восточную часть Марьинки.
Карты "Института" отражают заявления российских телеграм-каналов о захвате восточной половины Марьинки (помечено желтым).
Отметим, Генштаб в последних сводках этих данных не подтверждал.
08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 8 августа. Основное:
1. Второй день продолжаются попытки наступления в районе Верхнекаменского под Северском. ВСУ держат оборону.
2. В районе Бахмута была обезврежена разведгруппа противника. То есть идут уже попытки россиян войти в город.
Также были штурмы Бахмута и соседних с ним сел - Яковлевки, Вершины, Зайцево. Безуспешные, сообщает Генштаб.
3. При наступлении на Пески, Авдеевку и Невельское противник "успеха не имел, отошёл".
Также была неудачная попытка штурма Марьинки. И, как пишется в сводке, россияне штурмовали населенный пункт Шевченко (такой есть под Покровском, но его ли подразумевали в Генштабе - не уточняется).