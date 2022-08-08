В понедельник, 8 августа, в Украине идет уже 166-й день войны с Россией.

В Донецкой области военные РФ пытаются продвигаться в районе Славянска и Бахмута, Авдеевки и Песок.

В Херсонской области идут бои в районе села Благодатное возле трассы на Николаев.

В Запорожской области продолжаются обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Подробнее об этом читайте в итогах за 7 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

8 августа

09:20 В Славянске не будет отопительного сезона, коммунальщики занимаются консервацией коммуникаций.

"Управляющие компании готовят многоэтажный жилой фонд к зиме. Сливают воду, консервируют системы отопления. Некоторые уже справились на 100%. Другие - в процессе", - заявил мэр города Вадим Лях.

По его словам, консервация коммуникаций поможет сохранить их для того, чтобы использовать в будущем.

09:15 В Харьковской области из-за ночных обстрелов погибли двое мирных жителей.

Одна из ракет после часу ночи попала в частный дом в селе Печенеги, погибла 72-летняя местная жительница, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также погибла 62-летняя женщина в Черкасских Тишках.

Еще трое человек госпитализированы.

09:00 На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки погибли 5 мирных жителей - 2 в Соледаре и по одному в Бахмуте, Марьинке и в Селидове.

Еще 17 человек ранены.

По данным "ДНР", в Донецке погибли трое гражданских в Петровском районе, еще 15 человек в разных районах города получили ранения.

08:53 Из-за резкого роста цен на газ миллионы домохозяйств в Германии не смогут покрыть расходы на отопление, считают в Немецком союзе квартиросъемщиков.

По словам главы организации Лукаса Зибенкоттена, из-за резкого роста цен на газ больше всего пострадают те, чьи доходы лишь немного превосходят порог, установленный на уровне госпособий.

"Речь идет о миллионах", - заявил Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

В связи с этим он призвал провести реформу системы выплат вспомоществования на жилье, а также улучшить защиту от увольнения.

"Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия", - сказал Зибенкоттен.

По его мнению, получать подобные выплаты могли бы уже те, чей чистый месячный доход не превышает 5 000 евро на семью.

08:50 Сообщают о мощном ударе по неподконтрольной Горловке. Местные "власти" заявляют о погибшей женщине.

08:47 Херсонские "власти", назначенные Россией, подтверждают попадание по Антоновскому мосту через Днепр.

Заявляется о пожаре и повреждении строительной техники. Поэтому "возобновление движения откладывается" (ранее на мосту проводился ремонт).

08:37 Американские ведущие СМИ в последние дни активно публикуют мнения о том, что многие на Западе хотели бы склонить Украину к территориальным уступкам России. Чтобы остановить экономический кризис, вызванный войной.

Бывший советник Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs пишет, что угрозой "европейскому единству" может стать затишье на украинском фронте.

Это затишье "позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", пишет Точчи в статье под заглавием "Сможет ли Россия разделить Европу?"

То есть вывод очевиден - нельзя прекращать боевые действия.

Примерно о том же в недавней колонке для New York Times пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. Он обрушивается на "реалистов", требующих от Зеленского уступок Путину (среди таковых упоминаются Макрон и Киссинджер) и требует нарастить поставки оружия Киеву.

В общем, в части западного истеблишмента растут опасения, что другая его часть готова закончить войну на любых условиях, а не только победой Украины.

Видимо, отражением борьбы этих концепций и стали данные публикации.

08:18 Ночью ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS по пунктам дислокации российских войск на промышленных площадках Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, уничтожено значительное количество техники и личного состава противника.

"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", - пишет Федоров в Telegram.

В свою очередь в назначенной россиянами "администрации" города заявили, что российские системы ПВО отразили удар со стороны ВСУ.

08:15 Большая половина украинских регионов, среди которых и Киев, под угрозой ракетной атаки.

08:07 CNN публикует видеорепортаж о том, как украинцы едут на оккупированную территорию.

Такая возможность есть в Запорожской области.

В сюжете показывают размытую дождями дорогу под Васильевкой, на которой "дрифтуют" машины. Но интереснее беседы журналиста с людьми, которые хотят заехать на подконтрольные России территории.

Большинство опрошенных говорят, что едут забрать родственников из Херсона - родителей или бабушек с дедушками.

Но некоторые при этом везут на оккупированную территорию всю семью, включая маленьких детей. То есть, видимо, намерены там оставаться.

Также через линию разграничения проезжает много микроавтобусов, груженых товарами - например, бутылками "Пепси". Как признается водитель - для продажи на рынке.

08:06 Ночью был ракетный удар по Червоногригоровской громаде - между Никополем и Марганцем, на правом берегу Днепра.

Туда прилетели две авиационные ракеты Х-59. Пострадало местное агропредприятие и четыре складских здания.

"Обломками от ракет повреждены 10 жилых домов. Взрывной волной в здании насосной станции выбило окна. К счастью, люди не пострадали", - сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

08:05 Российские войска постепенно продвигаются в населенные пункты на западных окраинах Донецка, сообщает "Институт изучения войны" (США).

Проанализировав ролики из социальных сетей, эксперты делают вывод, что силы противника находятся уже в центральной части Песок и "продвигаются для закрепления контроля над населенным пунктом".

Судя по карте предполагаемых российских действий в Песках, составленной "Институтом", россияне уже в центральной части поселка и контролируют территории вокруг Свято-Иверского женского монастыря и дома культуры.

Эксперты пишут, что, по ряду данных, российские войска продвигаются в восточную часть Марьинки.

Карты "Института" отражают заявления российских телеграм-каналов о захвате восточной половины Марьинки (помечено желтым).

Отметим, Генштаб в последних сводках этих данных не подтверждал.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 8 августа. Основное:

1. Второй день продолжаются попытки наступления в районе Верхнекаменского под Северском. ВСУ держат оборону.

2. В районе Бахмута была обезврежена разведгруппа противника. То есть идут уже попытки россиян войти в город.

Также были штурмы Бахмута и соседних с ним сел - Яковлевки, Вершины, Зайцево. Безуспешные, сообщает Генштаб.

3. При наступлении на Пески, Авдеевку и Невельское противник "успеха не имел, отошёл".

Также была неудачная попытка штурма Марьинки. И, как пишется в сводке, россияне штурмовали населенный пункт Шевченко (такой есть под Покровском, но его ли подразумевали в Генштабе - не уточняется).