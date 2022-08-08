США предоставят правительству Украины дополнительные 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку до 8,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства, согласованные с Министерством финансов США через Всемирный банк, поступят правительству Украины поэтапно/ Cначала Киев получит 3 миллиарда долларов в августе, сообщило USAID.

В USAID напомнили, что предыдущие переводы поступили летом: в размере 1,7 миллиарда долларов в июле и 1,3 миллиарда долларов в июне. Вашингтон также предоставил миллиарды долларов на военную поддержку и вскоре планирует новый пакет вооружений на 1 миллиард долларов.

Средства США предназначены для того, чтобы помочь украинскому правительству сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь растущему бедному населению, детям-инвалидам и миллионам внутренне перемещенных лиц, пока война затягивается.

По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5% довоенного валового внутреннего продукта, из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений. Экономисты говорят, что годовой дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

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