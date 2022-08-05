В понедельник Белый дом объявит о новом пакете помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новый пакет будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины, пишет издание.

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Обсуждались будущая военная помощь США и потребности Украины.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.