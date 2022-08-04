Во Львове разоблачили 38-летнего местного жителя, который продавал автомобили, предназначенные в качестве гуманитарной помощи для украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ. Стоимость вышеперечисленных транспортных средств, которые переоборудованы для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе обысков у жители Львова изъяты денежные средства и документы, имеющие значение в качестве доказательств преступления.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.

Ранее мы писали, что на Волыни поймали благотворительный фонд на торговле гуманитаркой для ВСУ. В частности, руководительница фонда пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военной обуви за 600 тысяч гривен.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области разоблачили схему ввоза товаров под видом гуманитарной помощи.