В Ивано-Франковской области разоблачили "благотварительную" организацию, сотрудники которой завозили в Украину автомобили под видом гумпомощи для ВСУ, а на деле просто продавали их людям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За это их обвинили в незаконной реализации гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

По данным следствия, "волонтеры" возили в Украину под видом гуманитарки не только автомобили, но и другие товарно-материальные ценности. Продано было как минимум три автомобиля на 20 тыс. долларов.

Во время обысков обнаружено и изъято еще 11 автомобилей, акты передачи-приема безвозмездной гуманитарной помощи и иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

Отметим, что подобные истории регулярно всплывают в пресс-релизах силовиков. Недавно на Волыни поймали благотворительный фонд на торговле гуманитаркой для ВСУ. В частности, руководительница фонда пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военной обуви за 600 тысяч гривен.

А на подпольном складе в Киеве расфасовывали гуманитарку для продажи: консервы, крупы, муку, соль, сахар, соки, воды и другие продукты иностранного производства.

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Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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