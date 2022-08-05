Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 августа прокомментировал задержку финансовой помощи из ЕС.

"Напоминаю некоторым европейским лидерам, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других людей, зависящих от бюджета. 8 млрд евро помощи сейчас заторможены. Это или преступление, или ошибка. Не хочу называть страну, которая тормозит процесс. Надеюсь, что это просто ошибка", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Также мы писали, что глава Минфина Марченко заявлял, что Германия блокирует выделение Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.