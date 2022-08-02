Евросоюз перечислил Украине 1 миллиард евро новой экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Linkedin.

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе", - сказано в записи.

1 августа о поступлении в Украину первых 500 миллионов евро из этого транша сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Деньги покроют первоочередные бюджетные расходы. Это часть пакета в 9 миллиардов евро для поддержки нашей страны в преодолении финансовых последствий войны, добавил Шмыгаль. Ожидалось, что оставшиеся 500 миллионов поступят 2 августа.

Ранее "Страна" писала, что недавно ЕС выделил еще 500 миллионов евро на оружие для украинской армии.