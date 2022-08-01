Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 1 августа.

Новые поставки Киеву будут включать 75 тысяч снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, а также ракеты для комплексов HIMARS.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет военной помощи.

"Спасибо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", – написал он в Твиттере.

О том, что Вашингтон сегодня объявит о новом пакете помощи, ранее говорил представитель Белого дома Джон Кирби.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.