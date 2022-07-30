"Появятся средства для укрепления обороноспособности", – Резников рассказал о военной помощи из США
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в скором времени в Украине появятся средства для укрепления обороноспособности.
Об этом министр обороны Украины написал после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином у себя в Twitter.
"Мы поддерживаем постоянный диалог с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином. Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", - написал Резников.
Ранее Резников заявил об уничтожении "Хаймарсами" полусотни российских складов боеприпасов.
Также глава Минобороны Украины заявлял, что для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня для контрнаступления Украины.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.