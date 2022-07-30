Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в скором времени в Украине появятся средства для укрепления обороноспособности.

Об этом министр обороны Украины написал после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином у себя в Twitter.

"Мы поддерживаем постоянный диалог с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином. Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", - написал Резников.

Ранее Резников заявил об уничтожении "Хаймарсами" полусотни российских складов боеприпасов.

Также глава Минобороны Украины заявлял, что для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня для контрнаступления Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.