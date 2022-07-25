Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.

Об этом пишет Reuters.

"Это обрывает их логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы массированными артиллерийскими обстрелами", - сказал Резников.

Ранее газета New York Times в своем статье написала, что что успешными ударами из установок HIMARS Украина пытается убедить Запад нарастить военную поддержку.

Также сообщалось, что США вместе с союзниками выделят Украине более 20 РСЗО HIMARS.

Тем временем, в РФ говорят об уничтожении в Украине 4 установки HIMARS, в США - опровергают.

Сегодня в минобороны РФ заявили об уничтожении базы со снарядами к HIMARS в Хмельницкой области.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.