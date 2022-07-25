Резников заявил об уничтожении "Хаймарсами" полусотни российских складов боеприпасов
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.
Об этом пишет Reuters.
"Это обрывает их логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы массированными артиллерийскими обстрелами", - сказал Резников.
Ранее газета New York Times в своем статье написала, что что успешными ударами из установок HIMARS Украина пытается убедить Запад нарастить военную поддержку.
Также сообщалось, что США вместе с союзниками выделят Украине более 20 РСЗО HIMARS.
Тем временем, в РФ говорят об уничтожении в Украине 4 установки HIMARS, в США - опровергают.
Сегодня в минобороны РФ заявили об уничтожении базы со снарядами к HIMARS в Хмельницкой области.
Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.