Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Обсуждалась будущая военная помощь США и потребности Украины.

В Пентагоне по итогам переговоров сообщили, что Остин подчеркнул приверженность США поддержке способности Украины противостоять России, "что было недавно подтверждено объявлением США о дополнительной помощи в области безопасности".

По данным минобороны США, министры обсудили потребности Украины в области безопасности, Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на местах.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников также рассказал о разговоре с Остином в своем Twitter-аккаунте.

"Мы обсудили будущий пакет помощи в сфере безопасности – он будет отвечать нашим потребностям. Новый атташе по вопросам обороны США, прибывший в Киев, поможет повысить уровень доверия между Украиной и США в сфере обороны и безопасности", - сообщил Резников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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