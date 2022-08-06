Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро: 5 млрд дадут как кредиты, 3 млрд как безвозвратные гранты.

Об этом сообщает европейское издание Politico.

"Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до 9 миллиардов евро.

Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, который уже по уши в долгах, и напомнил о собственном гранте в размере 1 млрд евро.

Эта позиция заставила Италию и Францию, которые также оказывали двустороннюю помощь, со своей стороны поднять вопросы, заставив Комиссию вернуться к переработке проекта.

По словам одного чиновника, хотя сроков пока нет, Комиссия стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре", – пишет издание.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал "преступлением или ошибкой" задержку ЕС 8-миллиардной помощи для Украины.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.