В воскресенье, 7 августа, президент Украины провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Владимир Зеленский "указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины". Европа ее заморозила из-за позиции Германии.

Также Зеленский рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа со стороны международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива", - написал Зеленский в Твиттере в воскресенье.

По его словам, в ходе разговора было положительно оценено начало экспорта украинского зерна морским путем.

"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Подчеркнули важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - подытожил Зеленский.

Тем временем война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

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