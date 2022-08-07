В воскресенье, 7 августа, в Украине идет уже 165-й день войны с Россией.

В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

Подробнее об этом читайте в итогах за 6 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

7 августа

12:16 У жителей Луганской области, которые хотят ее покинуть, уже нет возможностей официальной эвакуации, но есть три пути попасть на украинскую территорию. Их назвал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Первый путь - это пеший переход в Харьковскую область. Второй - через Запорожскую область на автотранспорте, но там, по словам Гайдая, "огромные очереди". Наконец, третий путь - по "большому кругу", через Россию и страны Балтии.

12:07 Момент утреннего прилета в Харькове.

11:59 Один мирный житель погиб, 19 (в том числе 5 детей) получили ранения - таковы последние данные, которые приводя местные паблики по сегодняшнему обстрелу Алчевска (неподконтрольная Украине территория Луганской области).

Основное попадание - в жилой 9-этажный дом по улице Ленина. Кроме того, повреждено еще 13 домов, детский сад и школа.

11:45 В интервью немецкому изданию Tagesspiegel советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего.

Прежде всего, это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага.

11:28 Один человек погиб и пятеро ранены в результате обстрелов Николаевской области за минувшие сутки. Это случилось в поселке Березнеговатое.

10:55 Черновицкая область остается единственной в Украине, на территории которой с начала войны не зафиксировано ни одного "прилета". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

10:50 Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил утренние удары по Харькову.

По его словам, около 4.40 подверглись обстрелам Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Ракеты запущены из Белгорода, предположительно – С-300. В Индустриальном и Немышлянском районах есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. Жертв среди мирных граждан, по словам Синегубова, нет.

В области противник наносил удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому районам.

Уничтожено 25 гектаров урожая. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели.

10:47 Центр Славянска вновь попал под обстрел. Об этом сообщает глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

10:45 Государство намерено вдвое до 900 гривен в месяц увеличить сумму компенсации семьям, которые приютят вынужденных переселенцев в осенне-зимний период. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

10:29 Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В составе каравана - 3 судна из Черноморска и еще одно, загруженное в Одессе. На борту 4 балкеров Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind - почти 170 тысяч тонн агропродукции, сообщает Министерство.

10:20 Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, некоторые из которых имеют военное применение, увеличился после вторжения Москвы в Украину, что осложняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики страны и нанесению вреда ее вооруженным силам.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

10:08 Данные по потерям РФ в Украине с 24 февраля 2022 года:

09:55 Зеленский опубликовал ролик ко дню Воздушных сил Украины.

09:21 Украинцы могут покупать безналичный доллар по курсу 37+.

Об этом сообщил в эфире 1+1 замглавы совета НБУ Василий Фурман.

Это касается отдельных банков, которые эксперт не назвал. Также на такие операции стоит ограничение в 50 тысяч гривен, добавил Фурман.

09:03 Около четырех часов утра был удар по промышленным объектам на окраинах Николаева. Обошлось без жертв.

08:50 Страны Европы, граничащие с Украиной из-за войны теряют туристов.

Польша на фоне украинских событий потеряла от 30 до 40% туристов, пишет CNN. Отдельные туроператоры фиксируют падение заказов на Польшу этим летом до 60%.

Эксперты отрасли считают, что гостей с Запада отпугивают новости о "бомбах, падающих вблизи границы".

По той же причине заказы в Будапешт (Венгрия) упали на 45%, а в Ригу (Латвия) — на 39%, рассказывают туроператоры. Серьезное падение у Словакии - на 49%.

Больше всего сократилось количество туристов из США - на 67%.

08:37 На подконтрольной территории Донецкой области за сутки погибли пять человек - трое в Бахмуте, по одному в Авдеевке и Благодатном. Еще 8 человек получили ранения.

В неподконтрольных Украине районах погибли три мирных жителя и также восемь ранено.

08:30 Пишут об ударе по Краматорску. Публикуют фото дыма.

08:20 Американский телеканал CBS News выпустил фильм о том, попадает ли в нужные руки оружие, которое Запад поставляет Украине.

Один из героев фильма - бывший командир спецназа Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн. Ранее он заявлял CNN, что "логистический процесс передачи американского оружия на фронт совершенно ненадежен".

Сейчас он говорит примерно о том же: после пересечения границы США теряют контроль над военными грузами. И нужно создавать систему надзора за ними.

В фильме приводятся расчеты литовского волонтера Йонаса Охмана, который полагает, что лишь 30-40% поставок с Запада доходят до нужд фронта. Издание же напоминает, что Украина с ее запасами советского оружия была одним из крупных "черных рынков" вооружений.

07:59 Из-за удара "Градами" по Никопольскому району в Марганце получили ранения двое человек.

07:51 "Институт изучения войны" публикует карту российских регионов, где подтверждено формирование добровольческих соединений для войны в Украине: Ингушетия, Дагестан, Ставропольский и Красноярский край.

Добробаты начали формировать в Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях.

Желающим предлагают подписать полугодовой контракт. В зависимости от региона, при вступлении в батальон сразу выплачивают от 100 до 250 тысяч рублей (от 1650 до 4130 долларов).

07:43 Еще четыре судна с зерном сегодня выйдут из Украины в рамках "зерновой сделки". Об этом сообщило минобороны Турции.

07:35 Институт изучения войны (США) предполагает, что россияне сумели захватить Травневое к югу от Бахмута. И контролируют юго-восточную часть Песок западнее Донецка.



07:25 Ночью снова обстреляли Харьков.

Мэр Игорь Терехов пишет о серии ракетных ударов по Новобаварскому и Немышлянскому районам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В местных пабликах публикуют видео задымления и пишут, что пострадал промышленный объект.

07:20 Ключевое из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска.

2. Россияне атаковали под Верхнекаменским (направление Северска), "успеха не имели".

3. Попытки штурмов под Бахмутом были пресечены ВСУ. Речь о направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево.

При этом на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево боевые действия продолжаются.

4. Под Донецком противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.