Вчера, в субботу, 6 августа, чешские власти впервые с начала войны не выдали ни одной визы временной защиты украинским беженцам. Такую информацию обнародовало Министерство внутренних дел этой страны.

Это удивительно, если учесть, что накануне, в пятницу визы временной защиты получили 803 украинца, что на 20 человек больше, чем неделю назад.

Всего же Чехия выдала более чем 400 000 разрешений украинцам на пребывание на территории страны. По количеству украинских беженцев на душу населения, именно она, а не Польша - лидер в Европе.

Владельцы временных виз могут находиться в Чешской Республике до года, они получают доступ к системам государственного медицинского страхования, образования и рынка труда.

Ранее мы писали, что в Чехии с 1 августа прекратил ​​работу последний региональный центр помощи украинским беженцам, который находился в городе Кутна-Гора. Все процедуры касательно регистрации украинских беженцев переданы в ведомство иностранной полиции или на региональное рабочее место Департамента убежища и миграционной политики.

Также "Страна" подробно рассказывала, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.

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