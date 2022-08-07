На полях Финляндии могут остаться около двух миллионов тонн клубники. В результате боевых действий в Украине в этой скандинавской стране не хватает рабочих рук и им активно ищут замену.

Об этом сообщает портал YLE.

На ферме Alanteen Tila в Паймио каждый год собирают около 250 тонн клубники, но в этом году почти четверть всего урожая осталась в поле, поскольку ферма испытывает острую нехватку работников, которые в основном приезжали из Украины.

"Все лето мы искали рабочую силу, как сборщиков, так и продавцов, и я слышал, что многие предприниматели говорили, как трудно было найти сотрудников, – говорит генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне.

Военное положение в Украине привело к тому, что финским фермерам не хватает рабочих рук, из-за этого в общей сложности до 15% урожая клубники в стране останется в полях.

Тем временем финские фермеры активно ищут замену украинцам. В качестве потенциальных сборщиков урожая клубники могут стать работники из Таиланда.

"Дополнительная бумажная волокита, бюрократия… Тайцы имеют опыт в подобной тяжелой работе, так как раньше занимались сбором лесных ягод. У нас лет десять назад уже работали тайцы и зарекомендовали себя хорошо. Они очень трудолюбивые", - говорит предприниматель Веса Койвистойнен.

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