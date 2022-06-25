В Польше могут найти замену украинцам на сборе урожая.

Местные фермеры готовы нанимать больше граждан Узбекистана, в частности, на вождение техники и разбрасывание удобрений, поскольку на эти работы нужны мужчины, а их из Украины не выпускают.

В то же время часть узбеков вернулась на родину из-за кризиса в России, где они работали и теперь ищут другие страны, куда можно отправиться на заработки.

Без украинцев ягоды гниют и дорожают

"Более четырех миллионов узбеков безработные и готовы приехать в Польшу", - сказал местным СМИ депутат польского парламента и президент Ассоциации местных садоводов Мирослав Малишевский, предложив заменить украинцев узбеками на время сбора урожая.

Многие фермеры жалуются на то, что фрукты и ягоды некому собирать и они гниют, а цены из-за этого растут, что вызывает недовольство в обществе.

"Сильные рабочие руки настолько в дефиците, что говорят даже о том, чтобы организовывать чартеры для сборщиков из Средней Азии. Узбекские рабочие и раньше ехали в Польшу, а теперь поток может усилиться, учитывая, что украинские мужчины не могут приехать из-за призыва. А для женщин часть работ, которую предлагают на фермах, просто не под силу (кроме того, многие с детьми, которых не на кого оставить). А фермерам очень нужны, например, водители тракторов, рабочие, которые разбрасывают удобрения", - рассказал "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Недоплачивают и бракуют ягоды

В Польше сейчас активно нанимают людей на сбор ягод,.

По словам главы польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольда Богуты, в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, раньше это были украинцы и в основном мужчины, поскольку работа физически тяжелая. Сами поляки едут в Германию, где платят больше.

При этом сезонным работникам срезали зарплату - это было еще во время пандемии и так и осталось. Платят примерно 3-3,5 злотых за лукошко (20-23 грн), а не 4-5 злотых (26-32 грн), как раньше. Жилье - бесплатно. В месяц можно заработать 3,5-4 тысяч злотых (22-27 тысяч гривен).

На сборе редиски зарплата в среднем от 700 до 2 тысяч злотых в неделю (4,6-13 тысяч гривен). Оплата тоже от выработки - 9 грош пучок.

Сами украинские заробитчане, которые собирают урожай в Польше, называют сезонные работы рабским трудом и жалуются, что даже беженцам не делают поблажек.

"Собирать клубнику - это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за нее больше платят. Если слабая спина или коленные суставы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики", - поделилась со "Страной" Ирина Погребняк из Ивано-Франковска.

Кроме того, даже беженцам могут недоплачивать.

"Зарплату то задерживают, то недоплачивают по 50-100-200 злотых (до 1,5 тысяч гривен). С жильем тоже тяжело, платили 450 злотых (3 тысяч гривен), а условий никаких, душ протекает, умывальники текут. Еще штрафуют ни за что. Когда мы увольнялись, нам координатор сказал, что нас рассчитают через два дня, мы ждали зарплату, в результате нам сказали, что дадут зарплату так, как и всем - 20 числа сбросят на карту, но, как всегда, они зарплату задержали. Не доплатили по 400 злотых (2,6 тысяч гривен). Когда мы спросили, где остальные деньги, то сказали, что не знают", - рассказала "Стране" франковчанка Мария Слободян, которая работала на заводе по фасовке.

"Обещают много, пока работаешь. А работаешь тяжело, на рыбном заводе, в холоде и влажности. Пока работаешь, платят, чтобы не удрали. Когда уходишь, последнюю зарплату не отдают. Такая схема очень распространена сейчас в Польше", - сетует другая беженка Оксана Билинская.

Украинцы говорят, что узбекских заробитчанин пока не видно на польских полях.

"Им намного сложнее добираться сюда, чем украинцам. Дорога долгая, с пересадками. Только чтобы билеты отбить, нужно месяц-два работать. Все равно узбекам выгоднее ездить на заработки в Россию. Поэтому эксперты сомневаются, что узбекские работники смогут заменить украинцев. Только если Польша не запустить специальную программу по их привлечению", - говорит Ковальчик.