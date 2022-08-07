Из-за войны в Украине странам Евросоюза придется столкнуться с длительным экономическим спадом. Такой прогноз дал президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

"Гражданам Финляндии и других государств ЕС придется привыкать к тому, что экономика больше не будет расти из года в год. Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов увеличивается", — предсказывает президент.

По словам Ниинистё, на данном этапе "невозможно представить", какие принципы в отношениях между Западом и Россией или между Финляндией и Россией могут быть актуальными после войны в Украине. Но то, что происходит в Украине, имеет решающее значение.

"Беспокойство по поводу эскалации, то есть некоего расширения войны в Украине, растет. Этот риск необходимо учитывать", - сказал президент Финляндии.

Ранее Международный валютный фонд заявлял о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году. Среди трех причин вероятного глобального кризиса две связаны с войной в Украине: инфляция на Западе и санкции против России, которые ее подстегивают. Третья причина - замедление экономического роста Китая.

Напомним, война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

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