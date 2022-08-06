Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.

Об этом сообщает британская разведка, сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Сейчас силы РФ концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению.

Россия перебрасывает на юго-запад технику и вооружение с Донбасса. В Крым перемещают технику из захваченных РФ Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, из материковой части России через Керченский мост.

Батальонно-тактические группы численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области, сообщает разведка.

Так, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, прогнозирует разведка.

Украинские силы все чаще сосредотачивают удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных регионах. В число целей включена стратегически важная железнодорожная ветка - чтобы попытаться повлиять на способность России пополнять логистические ресурсы.

Тем временем по данным The Washington Post, в США и Киеве растет тревога о том, сможет ли Запад предотвратить аннексию захваченной РФ части Украины.

По данным ВСУ, Украина и Россия готовятся к "чрезвычайно активной фазе" войны на юге.

Между тем, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.