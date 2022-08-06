Ночью 6 августа россияне снова ударили по Харькову. Попадания зафиксированы в Слободском и Индустриальном районах.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрел велся по гражданской инфраструктуре. Ракеты запускали из Белгорода.

Около 01:00 был нанесен удар по Слободскому району, в результате загорелась кровля нежилого одноэтажного дома. В Индустриальном районе ракеты попали по территории инфраструктурного объекта.

Также через несколько минут удар был нанесен по населенному пункту Харьковского района, там в нежилых помещениях выбило окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

Синегубов заявил, что несколько ракет "не захотели покидать родной Белгород" и взорвались на территории РФ.

Накануне Харькове тоже подвергся обстрелам. Под удар попали жилые дома, рынок, образовательное учреждение и детские площадки. По словам мэра города Игоря Терехова, три человека попали в больницу.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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