Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу около 22:30. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил артобстрел города.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Артиллерийские прилеты по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего "подарка". Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", – сообщил мэр.

Позже он уточнил информацию о пострадавших: в результате обстрела Павлового Поля были ранены три человека.

"Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан", – добавил градоначальник.

Ранее Терехов заявлял, что в некоторых районах Харькова уже нет смысла вставлять новые окна, так как их сразу же выбивает новыми обстрелами.

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