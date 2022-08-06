В США и Киеве растет тревога о том, сможет ли Запад предотвратить аннексию захваченной РФ части Украины - WP
В Вашингтоне и Киеве растет тревога - сможет ли Запад предотвратить поворотный момент войны в ближайший месяц. Речь об аннексии захваченных в Украине территорий, которая, предположительно, может состояться уже в сентябре.
Об этом пишет Washington Post.
С приходом осенне-зимнего периода темп боевых действий замедлится, и Россия сможет укрепить свои позиции на захваченных территориях. После чего Киеву будет крайне тяжело их вернуть.
В Белом доме преуменьшают эту опасность, считает издание. По крайней мере, это заметно по тому, что поставки оружия Украине остаются в прежних объемах, не позволяющих перейти в контрнаступление.
В качестве угроз, которые может создать включение в состав России украинских территорий, выделяют следующие:
- Отключение газа Европе, если та поддержит контрнаступление ВСУ на уже объявленными российскими области. И решимость европейцев здесь пока под вопросом, говорят в Rand Corporation.
- Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что аннексия территории Украины заставит Россию защищать ее любой ценой. Правда, есть сомнения, что Москва при этом атакует собственно западные страны.
- Также эксперты издания считают не слишком вероятным применение ядерного оружия для защиты захваченных территорий от контрнаступления ВСУ.
Напомним, в МВД заявили, что россияне серьезно настроены провести "референдумы" на захваченных территориях. По данным российских СМИ, Кремль еще не выбрал дату проведения "референдумов" на захваченных территориях Украины.
Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.
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