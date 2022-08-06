В Вашингтоне и Киеве растет тревога - сможет ли Запад предотвратить поворотный момент войны в ближайший месяц. Речь об аннексии захваченных в Украине территорий, которая, предположительно, может состояться уже в сентябре.

Об этом пишет Washington Post.

С приходом осенне-зимнего периода темп боевых действий замедлится, и Россия сможет укрепить свои позиции на захваченных территориях. После чего Киеву будет крайне тяжело их вернуть.

В Белом доме преуменьшают эту опасность, считает издание. По крайней мере, это заметно по тому, что поставки оружия Украине остаются в прежних объемах, не позволяющих перейти в контрнаступление.

В качестве угроз, которые может создать включение в состав России украинских территорий, выделяют следующие:

Отключение газа Европе, если та поддержит контрнаступление ВСУ на уже объявленными российскими области. И решимость европейцев здесь пока под вопросом, говорят в Rand Corporation. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что аннексия территории Украины заставит Россию защищать ее любой ценой. Правда, есть сомнения, что Москва при этом атакует собственно западные страны. Также эксперты издания считают не слишком вероятным применение ядерного оружия для защиты захваченных территорий от контрнаступления ВСУ.

Напомним, в МВД заявили, что россияне серьезно настроены провести "референдумы" на захваченных территориях. По данным российских СМИ, Кремль еще не выбрал дату проведения "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.