Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что россияне всерьез намерены провести "референдумы" на захваченных территориях.

"Это абсолютно реалистичные планы. Тут даже не имеет значения, до "референдумов" Украина вернет эти территории или после - их нужно будет возвращать по-любому", - сказал Денисенко.

Впрочем, он считает, что Россия в любом случае настроена проводить "референдумы", несмотря на контрнаступление ВСУ.

"Даже если россияне будут контролировать одно село в одной области, они все равно будут проводить в этом селе "референдум" и рассказывать, что вся область хочет присоединиться к РФ. По состоянию на сейчас у них план один: "референдум". Они приняли решение о проведении "референдумов" еще месяца полтора назад. Они исходят из того, что это не должно повлиять на их переговорную позицию. Они считают, что в силу кризисов, созданных Путиным в этой войне, европейцы не будут обращать внимания на аннексию украинских территорий. Это энергетический, миграционный, инфляционный и ценностный кризисы. Поэтому они настроены "референдумы" проводить", - сообщил "Стране" Вадим Денисенко.

При этом он обратил внимание на то, что процесс подготовки "референдумов" идёт с трудом.

"У них нет людей для избирательных комиссий. В Херсоне они создали комиссию из семи человек, хотя территориальная избирательная комиссия не может быть в составе менее 15 человек. На прошлых выборах на Херсонщине было 10 тысяч комиссий, а сейчас у них в плане 1,5 тысячи. Они считают такие вещи условностью. По большей части эти "референдумы" будут проводиться для телевизионной картинки", - отметил Денисенко.

Ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что "референдумы" не состоятся, потому что Украина раньше вернет земли под свой контроль.

Также "Страна" подробно рассказывала, как и зачем россияне хотят провести "референдумы" на захваченных территориях.