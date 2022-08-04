В Офисе президента Украины уверены, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что Украина раньше вернет их под свой контроль.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.

"Ранее речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единым днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже. В любом случае, не хотелось бы даже это анализировать, потому что мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - сказал Жовква.

По его мнению, постоянные заявления о "референдумах" направлены на российскую аудиторию и свидетельствуют о неуверенности Москвы в возможности удержать захваченные территории.

Отметим, что буквально сегодня в захваченном Херсоне пообещали в течение месяца определить дату "референдума" о присоединении к РФ.

А по данным разведки, РФ уже начала подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области.

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