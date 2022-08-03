В Херсонской области, находящейся под контролем РФ, начали принимать заявления украинских граждан без местной прописки на получение российского гражданства.

Об этом заявила "замглавы ВГА" области Екатерина Губарева.

Документы принимают от граждан всех регионов Украины на основании указа Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ украинскими гражданами.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.