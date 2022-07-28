Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об условиях получения гражданства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Фейсбуке.

По словам главы Кабмина, документ предлагает, чтобы для получения украинского гражданства претендент сдавал комплексный экзамен.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или служащие в ВСУ и получившие гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", - рассказал Шмыгаль.

Как писала "Страна", 11 июля Владимир Зеленский отреагировал на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины, которую поддержали более 25 тысяч граждан. Он поручил Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

На следующий день Шмыгаль сообщил, что Кабмин по поручению президента Украины подготовит законопроекты по комплексному экзамену для получения гражданства Украины.