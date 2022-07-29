В Госпогранслужбе впервые официально разъяснили правила пересечения границы для мужчин с двойным гражданством:

Согласно законодательству Украины двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается.

Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.

Основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины "О гражданстве". В любом случае гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.

Итак, использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины.

Однако эти разъяснения породили больше вопросов, чем ответов. Пост Госпогранслужбы вызвал бурную дискуссию и шквал непонимания в комментариях.

Многие увидели в этом сообщении намек на то, что всех, кто предъявит на границе паспорт другой страны, будут лишать гражданства Украины. А таких очень много, в частности, среди обычных жителей западных областей Украины, где многие имеют гражданства, к примеру, Румынии и Венгрии.

Однако, как объяснил "Стране" юрист и экс-глава ЦИК Андрей Магера, суть разъяснений погранслужбы состоит не в этом. Таким образом, по его мнению, пограничники пытаются бороться с практикой выезда из Украины мужчин по паспортам других стран.

"Пограничники не имеют права не выпустить за границу мужчину, который предъявляет паспорт другого государства. А быстро проверить на месте, является ли этот человек еще и гражданином Украины, несмотря на всю диджитализацию, не так просто. Видимо, в погранслужбе нервничают, так как очевидно, что многие мужчины используют иностранные паспорта для выезда за границу. Особенно в Закарпатской, Черновицкой областях, где многие украинцы имеют также румынские и венгерские паспорта", - объясняет Манера.

По его словам, пограничники на месте не смогут запретить выезд мужчине с иностранным паспортом. И убедиться прямо на границе, что этот человек также является гражданином Украины, пограничники не могут.

"Приехал человек, условно, на украинско-польскую границу. И предъявляет паспорт гражданина Венгрии. Его не имеют права не выпустить, так как это иностранец. Проверить, является ли он гражданином Украины, на этот момент невозможно. Тот человек давно уехал, а они будут сверять его данные и, может быть, выяснят, что у него есть еще и украинский паспорт. Такого человека могут не выпустить, только если в момент пересечения границы у пограничников есть информация, что он гражданин Украины", - говорит Андрей Магера.

При этом он напоминает, что даже если человек имеет паспорта сразу нескольких стран мира, он считается гражданином Украины до тех пор, пока не появится указ президента о потере гражданства.

"Сам по себе факт наличия паспорта другой страны не приводит к потере гражданства Украины. Для этого нужен указ президента. До тех пор, пока не появится указ президента, человек имеет весь спектр прав и обязанностей гражданина Украины - то есть его могут призвать на службу, он может голосовать, участвовать в выборах и т.д.", - добавил Магера.

При этом указ президента о потере украинского гражданства никак не влияет на то, что человека могут не выпустить из страны по другому паспорту.

"Если будет издан указ о потере украинского гражданства, нет оснований этого человека не выпустить его за границу. Потому что ограничения на выезд из Украины действуют только для граждан Украины. Кроме того, этого человека не смогут мобилизовать (мобилизуют только граждан Украины)", - объясняет Андрей Магера.

Как писала "Страна", у главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

После этого Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.

Вчера Зеленский впервые прокомментировал лишение гражданства Геннадия Корбана, заявив, что "это делается регулярно" и на законных основаниях.

Хоть по Конституции нельзя лишить украинского гражданства человека, родившегося в Украине. Это прямо запрещено украинским законодательством.

В частности, ст. 25 Конституции Украины гласит: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами".