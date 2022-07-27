Бизнесмен Сеяр Куршутов подтвердил информацию "Страны" об изъятии на границе украинского паспорта у главы партии "Голос" Киры Рудык, хотя сама она это и опровергает.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Он призвал Киру Рудык предъявить визу и штамп о въезде в Великобританию (где она сейчас находится) в украинском паспорте либо показать свой американский паспорт. Также Куршутов заявил, что 11 июля при выезде из страны Рудык предъявила загранпаспорт, который согласно базе миграционной службы числился утерянным и подлежал изъятию. После изъятия вышеуказанного паспорта она предъявила второй заграничный паспорт GB648487, в котором не было британской визы (ее невозможно получить из-за закрытого консульства Британии).

"Из чего следует абсолютно разумный вопрос к заявившей о своём пребывании в Великобритании депутату: по какому паспорту Вы туда попали, не имея визы в единственном оставшемся у Вас украинском заграничном паспорте?", - написал он.

Напомним, на вопрос "Страны", правда ли, что у нее забрали паспорт и аннулировали ей гражданство, сама Рудык ответила интригующее: "Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное, я пока что не комментирую".

Также мы рассказывали, в Корбана забрали украинский паспорт. Мы разбирались, почему.

Кроме того, писали, что Коломойский лишился украинского гражданства.