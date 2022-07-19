В "Дие" появятся цифровые документы на английском языке. Переведут загранпаспорт, водительские права и техпаспорт.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде. Также Федоров заявил, что вскоре в "Дие" появится бета-тест этой услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Дие" разрешат автоматически регистрировать ООО для физлиц.

Кроме того, в "Дие" появятся документы об образовании. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.

Также сообщалось, что в приложении "Дия" собираются ввести процедуру постановки украинцев на воинский учет. Спикер Минобороны заявил, что сейчас такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.