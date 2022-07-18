В приложении "Дия" можно будет получить услугу автоматической регистрации ООО для физлиц. О запуске бета-тестирования новой услуги рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными", - написал Фёдоров.

Министр отметил, что автоматические услуги не только удобны людям, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. "Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", - написал Фёдоров.

По его словам, автоматизация регистрации ООО для физических лиц – следующий логический шаг.

Тем, кто готов принять участие в бета-тестировании новой услуги, следует перейти по ссылке.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).

Ранее стало известно, что в "Дие" появятся документы об образовании, по которым можно будет поступать в вузы.

Также в "Дие" появилась возможность получить выписку о месте проживания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.