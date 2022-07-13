В приложении "Дия" в качестве рекламы чат-бота "єВорог" администраторы разместили скриншот, в котором женщину обвиняют в том, что она "беременна от рашиста".

"Беременна от рашиста. Считает себя едва ли не первой леди села. Ее мать готовит еду для россиян", – говорилось в этом сообщении, которое администрация "Дии" посчитала образцовым.

Публикация вызвала шквал критики в комментариях. Пользователи "Дии" указали на то, что информация ничем не подтверждена. К тому же сам факт беременности при любых раскладах не является коллаборационизмом, для выявления которого был создан чат-бот.

Другие пользователи начали размещать в комментариях к посту картинки с Иосифом Сталиным, намекая на практику доносов, по которым потом расстреливали людей.

После этого администраторы "Дии" удалили скандальное сообщение. И разместили в Facebook извинения "за недостаточно понятную и некорректную коммуникацию".

Ранее в приложении "Дия" появился новый опросник: украинцев решили спросить, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родины-Матери.

Также в "Дии" собирают информацию о поврежденном и уничтоженном во время войны имуществе.