В 2021 году мовный омбудсмен Тарас Креминь получил 3 574 обращения и жалоб от граждан касательно соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". При этом количество обращений к декабрю прошлого года существенно снизилось.

Об этом свидетельствуют данные Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, предоставленные по запросу "Украинских новостей".

Если в январе было 647 писем по поводу соблюдения закона об украинизации, то в последующие месяцы тенденция резко снизилась, а к декабрю количество сообщений вовсе упало до 278.

При этом наименьшее число писем пришлось на октябрь - 173 сообщения, а некоторый рост наблюдался в июле (412 сообщений) и в августе (405 сообщений).

Напомним, 16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые нормы закона об украинизации. "Страна" ранее рассказывала, что они меняют в жизни украинцев.

Также мы писали, что с 16 января 2022 года в Украине вступила в силу тотальная украинизация печатных СМИ.

Кроме того, мы сообщали, что Креминю поступила жалоба на употребление Зеленским русского языка во время пресс-марафона.