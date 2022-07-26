По информации источников "Страны" в Госпогранслужбе, у главы партии "Голос" Киры Рудык отобрали загранпаспорт — при выезде за границу.

"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и Корбана, не пустят в Украину", — сообщил источник.

Он не исключил, что изъятие паспорта у Рудык связано с наличием у депутата второго гражданства.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что у Рудык есть американский паспорт. Сама она это не подтверждала.

На вопрос "Страны", правда ли, что у нее забрали паспорт, и аннулировали ей гражданство, сама Рудык ответила интригующее: "Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное, я пока что не комментирую".

Также она добавила, что сейчас находится в Лондоне.

Напомним, что на прошлой неделе при въезде в Украину у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана отобрали паспорт и не пустили в страну.

Теперь Корбан вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении.

Также СМИ сообщали, что и бизнесмен Игорь Коломойский лишился украинского гражданства и его паспорт недействителен.