22 июля у главы штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана на границе изъяли украинский паспорт, мотивируя свои действия тем, что его лишили гражданства. При этом Корану не предоставили каких-либо подтверждающих это бумаг и официальных объяснений причины. Ситуация дошла до абсурда: Корбан застрял в приграничной зоне, не имея возможности въехать в Украину.

"Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - заявил тогда Корбан.

За несколько дней до этого появились слухи, что в Офисе президента существует тайный указ о лишении гражданства Корбана, Коломойского и еще ряда лиц. В сети появились фото этого указа.

Хотя официально в Офисе президента не признали его подлинность, сточники "Страны" в окружении президента подтвердили, что тайный указ о лишении гражданства Корбана действительно существует.

Позже более сотни политиков и общественных деятелей обратились к президенту Украины с просьбой вернуть Корбану гражданство.

Вчера ситуацию прокомментировал президент Владимир Зеленский. Из его слов можно сделать вывод, что Корбана действительно лишили гражданства и президент не видит в этом ничего противозаконного.

"Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о лишении Корбана гражданства.

В связи с резонансом темы "Страна" спросила у известных юристов - можно ли в принципе лишить украинского гражданина гражданства Украины указом президента?

1. Можно ли лишить гражданства человека, родившегося в Украине?

Нет, нельзя. Это прямо запрещено украинским законодательством и Конституцией Украины.

В частности, ст. 25 Конституции Украины гласит: “Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами”.

Кроме этого, украинская Конституция в статье 4 устанавливает, что в Украине существует единое гражданство. Основания его приобретения или прекращения устанавливаются Законом “О гражданстве”.

“Гражданство - это юридически определенная, стойкая, неограниченная правовая связь между гражданином и его государством. Не с людьми, которые временно находятся у власти, а с государством как с институцией. Эта связь определяет и права, и обязанности каждой из сторон. Любой человек, который имеет украинское гражданство, не может быть своевольно его лишен”, - объясняет “Стране” правовед и экс-член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук, делая акцент на слове “своевольно”.

Принудительно лишать человека гражданства указом президента запрещено. В соответствии с Законом “О гражданстве” и Конституцией, человек может выйти из украинского гражданства добровольно - то есть по своему желанию подать соответствующее прошение.

По словам Марины Ставнийчук, и Конституция, и законодательство о гражданстве предусматривает, что в Украине действует принцип сохранения гражданства. То есть и государство, и гражданин стремятся к тому, чтобы сохранить украинское гражданство.

“Один из ключевых принципов существования института гражданства в нашей стране - невозможность в принудительном порядке лишить гражданина гражданства Украины. Мы демократическая, а не авторитарная страна”, - отмечает Ставнийчук.

Однако есть случаи, при которых президент Украины имеет право издать указ о прекращении гражданства Украины (не о лишении, а о прекращении - об этом подробнее в пункте 3). Тогда человек теряет украинское гражданство. Однако для этого должны быть четкие основания и доказательства.

2. Из-за чего украинец может потерять гражданство?

В принудительном порядке гражданство может быть прекращено только по четко определенным основаниям, которые прописаны в законе “О гражданстве” и соотносятся с Конституцией Украины.

“Основания для прекращения гражданства в форме его потери не могут быть фантазией законодателей - это должно выплывать из Конституционных положений”, - отмечает юрист и экс-глава ЦИК Андрей Магера.

Вот основания для потери украинского гражданства, определенные Законом:

1. Если гражданин Украины добровольно принял гражданство или подданство другой страны в совершеннолетнем возрасте. То есть, если он обратился с соответствующим ходатайством к другому государству. Если же ему “вручили” гражданство другой страны без его прошения (автоматически, например, по факту рождения там или заключения брака), это не является основанием для утраты гражданства Украины.

2. Если гражданин Украины добровольно поступил на военную службу в другой стране.

3. Если иностранец или апатрид (лицо без гражданства) подал документы на получение украинского гражданства и при этом предоставил заведомо ложную информацию.

При этом, согласно Закону, пункты 1 и 3 не могут применяться, если вследствие потери украинского гражданства человек станет лицом без гражданства (апатридом).

В случае с Корбаном он как раз стал лицом без гражданства после того, как потерял гражданство Украины. При этом наличие у него паспорта другой страны все еще официально не доказано.

"Если официально не доказано второе гражданство Корбана, президент не имел права своим указом прекращать гражданство Корбана в форме его потери, если нет очевидных официальных доказательств, что он является гражданином другого государства и сделал это добровольно", - сообщил Андрей Магера.

Процедура прекращения (как и получения) гражданства завершается указом президента Украины. Но именно прекращения - не лишения гражданства.

“Лишать гражданства, согласно Конституции, невозможно. А прекратить гражданство можно в отдельных случаях”, - говорит Александр Лысак.

То есть, лишать украинцев гражданства нельзя. Прекращать гражданство можно, но только в четко определенных Законом случаях.

Однако тут есть свои нюансы.

3. В чем разница между лишением и прекращением гражданства?

Часто отождествляют понятия “лишение гражданства” и “прекращение гражданства”. Однако с юридической точки зрения между ними есть существенная разница.

“Лишение гражданства и прекращение гражданства в форме его потери - это разные вещи. Лишение гражданства - это противоправное прекращение гражданства Украины - по политическим мотивам, как наказание за какое-то преступление. То есть не на основаниях, предусмотренных законом”, - объясняет Андрей Магера.

Лишать украинца гражданства запрещено Конституцией - имеется в виду, что нельзя прекращать гражданство противоправным способом.

“Если человек не подавал ходатайство о выходе из гражданства, если он не получал гражданство другой страны, не устраивался на работу в иностранные органы власти, то он не может быть лишен гражданства по праву рождения. Те, кто получил гражданство Украины уже во взрослом возрасте, могут потерять его также в том случае, если при подаче документов на гражданство они предоставили заведомо ложные сведения”, - объясняет Андрей Магера.

Указ президента о прекращении гражданства на любых других основаниях - незаконен и неконституционен, говорят юристы.

“Механизм прекращения гражданства четко прописан в законе: человек сам должен предпринять активные действия для прекращения гражданства Украины (обратиться с соответствующим заявлением, подать документы и т.д.). А вот лишать гражданства принудительно вообще Конституцией запрещено”, - акцентирует Марина Ставнийчук.

Александр Лысак говорит, что в случае с Корбаном сложно оценивать законность и обоснованность потери гражданства - потому что доподлинно неизвестно, как именно выглядит указ и какая формулировка (лишить, прекратить гражданство или любая другая) там использована. Ведь подлинность того указа, который публиковался в СМИ и соцсетях, до сих пор не подтверждена.

4. Предоставляют ли другие страны данные о гражданстве человека по запросу украинских властей? То есть, могут ли украинские власти удостовериться, что у человека есть паспорт другой страны, и на этом основании прекратить украинское гражданство?

Как мы уже выяснили, для указа президента о прекращении гражданства в форме его потери должны быть четкие основания. В случае с Корбаном источники во власти объясняли “Стране”, что причиной лишения украинского гражданства стало наличие у Корбана паспорта другой страны.

“Страна” спросила, возможно ли со 100% точностью установить, что у человека есть паспорт другой страны, если он сам не сообщил об этом украинской власти?

“Если у Украины заключены договора о правовой помощи с конкретной страной, то у украинских властей и правоохранительных органов есть возможность получить от этой страны информацию о гражданстве определенного человека. Но это зависит от законодательства каждой отдельно взятой страны, ситуации и прочее”, - говорит Марина Ставнийчук.

При этом законе “О гражданстве” нет перечня доказательств, которые могут быть основанием для потери гражданства Украины. Это происходит на основе любых официальных документов - копии иностранного паспорта, сообщении другого государства о том, что этот человек является гражданином их страны.

Но тут есть нюанс.

“Если гражданину Украины предоставили гражданство другой страны без его письменного прошения, то это не является основанием для потери гражданства Украины. Закон об этом четко говорит. По этой же причине не могут быть лишены украинского гражданства, например, жители Крыма, которым вручили российские паспорта”, - объясняет Андрей Магера.

Кроме того, в ряде случаев подтвердить, что у гражданина Украины есть паспорт другой страны, невозможно.

Например, Израиль не выдает информацию о своих гражданах другим государствам. Несмотря на это, именно обладание паспортом Израиля в Офисе президента негласно называют причиной прекращения украинского гражданства Корбана.

И даже если у человека есть паспорт другой страны, Марина Ставнийчук утверждает, что отбирать у него украинское гражданство все равно нельзя.

“Правовая матрица законодательства о гражданстве и принципы отношений человека и государства исходят из того, что даже если у человека есть другое гражданство, и это достоверно известно украинской власти, это не является основанием для принудительного лишения гражданства Украины указом президента - если человек сам не захотел выйти из украинского гражданства. Для государства Украины этот человек прежде всего - гражданин Украины”, - отмечает Ставнийчук.

5. Имеет ли право пограничник не впускать человека в Украину и забирать у него паспорт на границе, ссылаясь на то, что его гражданство прекращено?

Опрошенные “Страной” правоведы единогласно утверждают, что не впускать в страну человека, проживающего в Украине (даже если он внезапно утратил украинское гражданство) пограничники не имеют права.

“Если человек проживает в Украине, его не могут не впустить в страну. Должно быть решение суда, например, о том, что его нужно депортировать за какие-то нарушения, если он иностранец или апатрид. И то, по апатриду большие вопросы - имеет ли право Украина депортировать его из страны, если он является резидентом Украины? Международные конвенции защищают права этих людей”, - отмечает Андрей Магера.

Кроме того, он обращает внимание на важный факт в истории с Корбаном.

“На документе, который Корбану вручили на границе, когда изъяли паспорт, написано “лицо без гражданства”. То есть государство Украина квалифицирует Корбана как лицо без гражданства и при этом не пускает его в Украину, где он постоянно проживает. А то, что Корбан проживает в Украине, в самом документе пограничники написали. Так вот этот документ однозначно нужно оспаривать в суде. Действия пограничников очевидно незаконны”, - считает Андрей Магера.

Кроме того, если паспорт изымают на основании того, что у человека прекращено украинское гражданство (или, как указано в документе выше, что паспорт вдруг стал недействительным, хотя человек еще недавно выезжал по нему за границу), как минимум самому этому человеку должны предоставить подтверждающий документ. То есть, указ президента.

В Офисе президента же признают, что соответствующий указ существует, однако никому его не показывают и не комментируют причины такого решения. Ссылаясь на то, что указ о прекращении гражданства Корбана - тайный.

Марина Ставнийчук называет такую аргументацию “правовым нонсенсом”.

“Можно допустить, что этот указ составляет тайну. Но сам человек, которому очевидно принудительно прекращается гражданство, имеет право об этом знать или нет? Он должен быть ознакомлен с этим указом. Власть должна действовать добросовестно. Человек не может быть лишен гражданства принудительно и не может быть не впущен в свою страну, и не может не знать, что ему прекратили гражданство. Более того - он должен иметь соответствующие документы и право на их основании обратиться в суд и защитить себя”, - анализирует Марина Ставнийчук.

По ее мнению, для государства во время войны это странная и неприятная ситуация.

“Никто не имел права забрать у Корбана действительный паспорт и не дать ему въехать в страну. Это нонсенс. На каком основании этот паспорт изъяли пограничники, я не понимаю. Просто забрать у человека паспорт и сказать “иди гуляй” на территории между государствами нельзя, есть процедура. Теперь каждый в нашей стране должен бояться, что если он едет за границу, у него могут изъять паспорт по возвращении? У нас сейчас миллионы людей в Европе. Очевидно, после таких случаев они будут волноваться - что будет с ними, когда они поедут домой”, - говорит Ставнийчук.

6. Могут ли потерять гражданство украинские беженцы?

Граждане Украины, даже получившие вид на жительство и статус беженца в любой другой стране во время войны, все равно остаются гражданами Украины, говорят опрошенные “Страной” юристы.

“Для государства Украина все граждане остаются гражданами Украины. Даже если они получают определенные статусы, включая статус беженца, в других государствах”, - отмечает Марина Ставнийчук.

Ни Конституция, ни законодательство Украины не предусматривает прекращение гражданства, даже если граждане в течение длительного времени не находились на территории страны, тем более в связи с войной.

“Получение статуса беженца не является основанием для издания указа о прекращении гражданства. Если такой указ будет, это будет классический пример лишения гражданства. А это незаконно и неконституционно”, - подтверждает Андрей Магера.

Более того, даже если беженцы подали документы на получение иностранного гражданства, само по себе это не является основанием для потери гражданства Украины.

“Только если человек сам обратится в украинские органы власти с заявлением о желании выйти из украинского гражданства и подтверждением о получении гражданства, например, Польши”, - объясняет Магера.

7. Каких прав лишается человек, потерявший гражданство Украины?

После потери гражданства Украины любым способом (после прекращения гражданства или добровольного выхода из гражданства) человек не может принимать участие в политической жизни страны: голосовать, баллотироваться на выборах, занимать должности в органах власти, быть членом политпартий, участвовать в митингах.

“Но он может работать, заниматься предпринимательской деятельностью - если у него есть вид на жительство, долгосрочная виза или другие разрешительные документы”, - отмечает Андрей Магера.

А что касается въезда в Украину после потери гражданства, тогда для такого человека действует механизм въезда/выезда граждан иностранных государств на территорию Украины.

“Наше государство даже иностранцам и лицам без гражданства может предоставлять убежище - что уж говорить о своих гражданах? Но это если мы говорим о законной и правовой процедуре”, - говорит Ставнийчук.

Если человек узнает о прекращении гражданства прямо на границе и его лишают паспорта, он может попытаться въехать в страну по другим документам.

“По закону каждый гражданин может оформить два загранпаспорта. Но если при следующей попытке пересечь границу Корбан использует второй паспорт (если он у него есть), то и этот паспорт у него могут забрать. Как вариант - показать пограничникам паспорт в “Дие”. Мы же цифровизированное государство. Телефон же они отобрать не могут, это частная собственность. Если не получится, 90 дней по безвизу он может находиться в Европе. Если второго паспорта нет, можно вернуться на погранконтроль в той же Польше и сказать, что потерял документы, и решать на месте”, - рассуждает Андрей Магера.

Однако по истечении тех же 90 дней по безвизу в Европе встанет вопрос о дальнейших основаниях для пребывания. Если человек решит получить статус беженца в Европе, это фактически поставит крест на его политической карьере в Украине. Так как для баллотирования в парламент законодательство требует, чтобы человек последние пять лет жил в Украине, для избрания на должность президента - 10 лет.

8. Реально ли оспорить указ президента о прекращении украинского гражданства в суде?

Да, потерю гражданства Украины можно оспорить в Верховном суде. В этом случае сторона ответчика - президент, Миграционная служба, МВД, - должны предоставить железобетонные доказательства, на основе чего они приняли решение о потере гражданства этим конкретным человеком. И даже если украинский суд примет сторону ответчика, в дальнейшем с иском можно обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где к поиску доказательств в подобных делах относятся крайне придирчиво.

При этом уже были прецеденты, когда суд в Украине подтверждал законность прекращения гражданства.

Так, экс-нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко в 2017 году потерял украинское гражданство по указу президента Порошенко - в связи с тем, что он еще в 2005 году получил подданство Канады. Он обжаловал этот указ в суде, но проиграл. Однако есть важный нюанс: Артеменко сам публично признавал, что у него есть паспорт гражданина Канады и предоставлял его копию.

Также можно вспомнить историю с лишением украинского гражданства Михаила Саакашвили указом того же Петра Порошенко в 2017 году. Саакашвили также обратился в Верховный суд, однако еще до приговора суда дело разрешилось другим образом. После того, как президентом стал Владимир Зеленский, он вернул Саакашвили украинское гражданство.

Законна ли потеря гражданства Корбана?

В случае с прекращением (лишением?) гражданства Корбана до сих пор остается много неизвестных. И главный вопрос, который интересует правоведов - почему в Украине в условиях войны отбирают гражданство у человека, занимающегося обороной Днепра.

“Эта ситуация меня, мягко говоря, удивляет, потому что в Офисе президента и в комиссии по вопросам гражданства почему-то не дошли руки до указов о потере гражданства для целого ряда сепаратистов - например, Сальдо и Стремоусова в Херсоне, Балицкого в Запорожье, людей в т.н. ДНР и ЛНР, которые на камеры говорили, что получили российский паспорт и унижали Украину. Но по ним указов нет”, - рассуждает Андрей Магера.

По его мнению, людей, у которых есть второй паспорт, следует поискать и в самом Офисе президента, и в Верховной Раде, где по самым скромным подсчетам несколько десятков таких людей.

Но в целом он считает, что неуместно заниматься этим во время войны.

“Даже если у Корбана десять паспортов, сейчас нужно понимать, что на весах лежит вопрос независимости и территориальной целостности Украины. Если обороной Днепра не будет заниматься Корбан, ею точно не будут заниматься Ермак, Подоляк или Арестович. Все трое вместе взятых по уровню организационных способностей просто не потянут. Я возмущен по поводу этой ситуации, как и многие украинские граждане. Надеюсь, здравый смысл победит и президент отменит этот указ, по крайней мере, в части Корбана”, - говорит Андрей Магера.

Марина Ставнийчук не исключает, что случай с Корбаном может быть “проверкой общественной реакции” на практику “тайного” прекращения гражданства.

“По Корбану очень странная ситуация. Есть факт того, что Корбана не впускают в Украину, и он находится “между небом и землей”, но никто же не предоставляет официальный документ с подписью президента, что у него прекращено гражданство. И сам Корбан не сообщает, что он прекратил свое гражданство в законном добровольном порядке. Мы не знаем, есть ли на самом деле этот указ, или это только разговоры, только пробуют, так сказать, как будет реагировать общество”, - рассуждает Марина Ставнийчук.

По ее словам, в данном случае вообще не важно, чья конкретно фамилия значится в тайном указе президента.

“Если во власти у кого-то стоит вопрос выяснения отношений со своими вчерашними единомышленниками - сегодняшними оппонентами или конкурентами, то таким способом, как принудительное лишение гражданства, эти вопросы не выясняются. Безотносительно к фамилиям, статусу - просто так нельзя. Юристы, которые консультируют президента, должны понимать, что подводят президента Украины”, - считает Марина Ставнийчук.

Андрей Магера добавляет, что попытки посадить или выгнать из страны Корбана уже стали плохой приметой и своеобразной “черной меткой” для президентов Украины. Напомним, что при каденции Порошенко Корбана пытались посадить и возбуждали против него уголовные дела.

“На примере Порошенко уже можно было понять, что Корбан - это такая черная метка: президент после подобного через некоторое время лишается власти. Зеленский должен понимать, что бросил бумеранг, и он ему вернется”, - отметил Магера.