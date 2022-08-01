В Израиль не поступали запросы от Украины относительно гражданства начальника штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью Наташе Влащенко.

В беседе с журналисткой посол также сказал, что информацию о гражданстве Израиль, как правило, не разглашает.

"Мы считаем это личной, приватной информацией каждого человека. Есть право иметь гражданство и право не разглашать информацию о наличии израильского гражданства. Поэтому на такие вопросы мы не отвечаем", – сказал Михаил Бродский.

Напомним, в конце июля в Украине активно обсуждали слух об указе президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и ещё нескольких лиц.

Одновременно со слухами появилась информация о том, что Корбана на границе с Польшей не пустили в Украину, а также отобрали у него паспорт.

Вскоре новости о лишении Корбана гражданства официально прокомментировал Зеленский. Он заявил, что власти регулярно лишают гражданства определенных граждан.