Геннадий Корбан заявил, что официальных оснований для лишения его украинского гражданства нет, а якобы его израильский паспорт, который публикуют некоторые Телеграм-каналы, – фейк.

Об этом глава штаба обороны Днепра написал на своей странице в Фейсбуке.

"На запрещённых СБУ пророссийских Телеграм-каналах начали разгонять якобы мой израильский паспорт. Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы. Подчеркну: официальное основание для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствует", – заявил Корбан.

Также он прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, который "призвал всех политиков сделать каминг-аут и признаться о наличии у них второго гражданства". Корбан задал вопрос, кого именно Данилов считает предателями.

"Считаете ли вы предателями миллионы наших сограждан, имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады? И, быть может, по вашей логике, их всех нужно освободить от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны?" – написал Корбан.

Он также сказал, что может "приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт", причем даже в окружении Данилова.

Ранее Офис президента отказался предоставить указ, по которому Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, Геннадия Корбана и других лишили гражданства. При этом на Банковой подтвердили, что указ существует и касается лишения украинского гражданства.

А сегодня Владимир Зеленский впервые прокомментировал лишение Корбана гражданства Украины.