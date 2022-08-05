Москва обратилась к Турции за помощью в обходе санкций. Соответствующее предложение российских властей перехватила украинская разведка накануне переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.

Об этом пишет The Washington Post.

Согласно перехвату, РФ призывает Турцию разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Это решение, отмечает The Washington Post, может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в том числе нефтяное эмбарго Евросоюза.

Россия также просит открыть в государственных турецких банках счета для крупнейших финансовых структур РФ, а также позволить российским промышленным производителям работать внутри свободных экономических зон Турции.

При этом, пишет издание, нет никаких признаков того, что Турция согласится на предложение России, поскольку такая поддержка грозит наложением вторичных санкций на турецкие банки и компании.

Ранее на первом выступлении перед прессой по прилету в Сочи Эрдоган заявил, что странам пора открыть "новую страницу в сотрудничестве".

А Путин на встречу с Эрдоганом зачем-то взял с собой Кадырова.