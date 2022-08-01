Экспорт из Италии в Турцию достиг своего рекорда за более чем десять лет торговых взаимоотношений двух стран. В июне рост экспорта в годовом выражении составил 87%.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della sera.

В издании также утверждают, что данные процессы напрямую связаны с операциями по обходу антироссийских санкций обеих стран.

Сумма экспорта из Италии в Турцию в июне составила €1,4 млрд, что на €500 млн больше в сравнении, к примеру, с февралем.

В издании уточняют, что случившийся рост экспорта особенно уникален на фоне обесценивания турецкой лиры. Лира утратила половину своей стоимости в сравнении с евро, в следствии чего итальянский импорт стал гораздо дороже для местных турецких предприятий.

"Этот бум тем более удивителен, так как за последний год турецкая лира почти вдвое обесценилась по отношению к евро, что сделало импорт из Италии намного более дорогим для местного бизнеса", - говорится в материале.

В то же время случился резкий скачок экспорта из России в Турцию в период с февраля по июнь - увеличился примерно на $400 млн в месяц.

"Потоки товаров и услуг из Турции в Россию никогда не были такими сильными, как никогда не были такими сильными потоки из Италии в саму Турцию", - пишут в Corriere.

Также в Corriere della sera отмечают, что прямых доказательств уклонения от санкций на данный момент нет.



Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против РФ из-за вторжения в Украину.

31 июля стало известно, что Италия передала Украине новый пакет военной помощи.