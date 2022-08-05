Переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились. Они продлились чуть более четырех часов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков рассказал, что президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

Интересно, что в составе российской делегации на переговорах находился также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Эрдоган и Путин уже дали первые комментарии по поводу переговоров в Сочи, а также озвучили некоторые темы из повестки встречи. В частности, они упомянули такие тему, как ситуация в Сирии, "Турецкий поток" и двусторонние отношения. Путин заявил, что "тему Сирии, конечно, не обойдём стороной". "Турецкий поток", по словам Путина, работает бесперебойно, и "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это".