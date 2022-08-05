Президенты Турции и РФ Реджеп Эрдоган и Владимир Путин дали первые комментарии по переговорам в Сочи, а также озвучили некоторые темы из повестки встречи.

Трансляцию ведет турецкое телевидение.

В частности, были упомянуты Сирия, "Турецкий поток" и двусторонние отношения.

Путин заявил, что "тему Сирии, конечно, не обойдём стороной".

"Турецкий поток", по словам Путина, работает бесперебойно, и "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это".

Об отношениях России и Турции Эрдоган заявил, что обоим странам предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Эрдоган в Сочи обсудят военно-техническое сотрудничество.

Так Песков, ответил на вопрос о том, обсуждал ли Путин с Эрдоганом сотрудничество в производстве беспилотников Bayraktar.

Ранее Эрдоган заявил о желании России сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar, разработанных компанией Baykar Makina.

В самой Baykar Makina ранее заявляли, что не будут продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.