5 августа в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Регионального форума АСЕАН по безопасности и Восточноазиатского саммита состоялась встреча между министром иностранных дел России Сергеем Ларовым и китайским министром иностранных дел Ван И.

В результате встречи министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что "стратегическое взаимодействие нужно усилить, чтобы страны могли сообща отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН и международное право".

Китай и Россия "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире", - заявил Ван И.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры, отметили наращивание внешнеполитической координации в русле договоренностей на фоне активизации США", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Ранее западные СМИ заявляли, что визит Пелоси на Тайвань может негативно сказаться на Украине и привести к сближению России и КНР.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.