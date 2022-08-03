Китай обязательно применит все возможные контрмеры в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она также сообщила, что Пекин "сделал США представления за провокации Пелоси, подрывающие суверенитет Китая".

Также Китай предупредил главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок о "последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, не соответствующих фактам". Ранее Бербок пообещала Тайваню поддержку в случае агрессии Китая.

Напомним, вчера вечером в Тайбэе приземлился американский военный самолет SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Cегодня с утра она встретилась с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и главой администрации Цай Инвэнь. На встрече с Цай Цичаном Пелоси заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент. МИД Китая выразило решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудило его. Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.