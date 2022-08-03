Лавров заявил, что визит Пелоси на Тайвань отражает подход США к ситуации с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на вчерашний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Лавров сказал, что поступок США "отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации".
Об этом пишут российские СМИ.
"Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу - примерно так", - сказал Лавров.
По его словам, визит Пелоси был попыткой вызвать раздражение у Китая.
"Я не вижу другой причины создавать такое раздражение почти на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для КНР", - сказал Лавров.
По данным Washington Post, поездка Пелоси на Тайвань вызвала опасность эскалации войны и усилит давление КНР на остров.
Как писала "Страна", сегодня Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня и вице-спикером местного парламента.
В Белом доме заявили, что Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань и что ее визит не нарушает суверенитет Китая.
Тем временем посол КНР в США пообещал мощный и сильный ответ Китая по визиту Пелоси, а Китай даже допустил удар по военным объектам Тайваня.