Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на вчерашний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Лавров сказал, что поступок США "отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации".

Об этом пишут российские СМИ.

"Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу - примерно так", - сказал Лавров.

По его словам, визит Пелоси был попыткой вызвать раздражение у Китая.

"Я не вижу другой причины создавать такое раздражение почти на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для КНР", - сказал Лавров.

По данным Washington Post, поездка Пелоси на Тайвань вызвала опасность эскалации войны и усилит давление КНР на остров.

Как писала "Страна", сегодня Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня и вице-спикером местного парламента.

В Белом доме заявили, что Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань и что ее визит не нарушает суверенитет Китая.

Тем временем посол КНР в США пообещал мощный и сильный ответ Китая по визиту Пелоси, а Китай даже допустил удар по военным объектам Тайваня.