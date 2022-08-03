Газета Washington Post раскритиковала визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, где она уже встретилась с президентом. Журналисты считают, что поездка нанесла краткосрочный ущерб - опасность эскалации войны - и долгосрочный, который будет выражаться в усилении давления Китая на остров.

Об этом говорится в редакционной колонке газеты.

Washington Post пишет, что в период "геополитической нестабильности" нельзя отвлекать внимание от Украины и рисковать появлением еще одной зоны риска.

"Вашингтон пост" напоминает аналогичный кризис в 1995-1996 годах, когда Китай начал пуски ракет в сторону Тайваня из-за визита его президента в США. Тогда Пекин отступил под давлением американских авианосцев. Но теперь Китай "намного сильнее, чем он был четверть века назад и возглавляется не осторожным Цзян Цзэминем, а агрессивным г-ном Си".

Также журналисты связывают поездку Пелоси на Тайвань с ее попытками эффектно закончить карьеру спикера Конгресса - пост, который она вероятнее всего потеряет уже осенью после выборов и ожидаемой на них победы республиканцев.

Напомним, в Белом доме заявили, что Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань.

Вместе с тем, сообщалось, что Китай допустил удар по военным объектам Тайваня после ее визита.

Сегодня сообщалось, что Китай начал вводить санкции против Тайваня.

Подробно о том, что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине мы рассказывали в отдельном материале.