После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Китай начал вводить санкции против Тайваня.

Об этом сообщает Aljazeera.

Китайские торговые и таможенные органы заявили в среду, что приостановили экспорт песка, ключевого материала, используемого в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Главное таможенное управление Китая заявило, что импорт продуктов питания был остановлен из-за присутствия пестицидов и коронавируса в некоторых партиях грузов, а министерство торговли заявило, что приостановило экспорт песка в соответствии с неуточненными правовыми положениями.

Управление Китая по делам Тайваня отдельно объявило, что запретит компаниям и отдельным лицам материкового Китая осуществлять финансовые операции с двумя тайваньскими фондами, Тайваньским фондом за демократию и Тайванским фондом международного сотрудничества и развития.

Напомним, Нэнси Пелоси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя на Тайване вечером 2 августа.

После этого посол КНР в США пообещал мощный и сильный ответ Китая по визиту Пелоси на Тайвань. Цинь Ган заявил, что Китай "сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право".

Мы писали также, что Россия и ООН поддержали Китай в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Сегодня Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня и вице-спикером местного парламента.

"Страна" подробно анализировала, что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине.